Football : Kylian Mbappé et William Saliba nommés pour le Ballon d'or, Mike Maignan parmi les meilleurs gardiens

Qui succédera à Lionel Messi ? Pour la première fois depuis 2003, ni l'Argentin ni son rival Cristiano Ronaldo ne sont nommés pour le Ballon d'or. France Football, organisateur de l'événement, a dévoilé mercredi 4 septembre les 30 nommés pour la récompense individuelle suprême dans le football, et seulement deux Français y figurent : Kylian Mbappé et William Saliba. Les Françaises ne sont pas plus nombreuses pour la récompense féminine, avec seulement Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto parmi les prétendantes. Les trophées seront remis le 28 octobre à Paris.

Meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière et champion de France avec le PSG, Kylian Mbappé figure logiquement parmi les nommés. Mais s'il avait terminé troisième la saison dernière, son Euro manqué pourrait lui coûter quelques places cette année. Son coéquipier en bleu, William Saliba, avait lui, au contraire, impressionné pendant l'Euro, avec des prestations qui lui valent certainement sa nomination. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, un seul joueur de Ligue 1 figure parmi les nommés : le Portugais Vitinha. L'Espagnol Rodri, champion d'Europe avec la Roja et vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League avec Manchester City, fait partie des favoris et est évidemment nommé.

Les Français sont davantage représentés dans les nominations pour le Trophée Kopa du meilleur jeune (moins de 21 ans), avec l'attaquant du Bayern Munich Mathys Tel et le Parisien Warren Zaïre-Emery. Son nouveau coéquipier à Paris, le Portugais Joao Neves, est aussi nommé, même si Lamine Yamal fait figure de favori. Le PSG voit aussi son gardien Gianluigi Donnarumma nommé pour le trophée Yachine du meilleur gardien, comme le portier des Bleus, Mike Maignan.

Cinq joueuses d'Arkema Première Ligue parmi les nommées

Pour le Ballon d'or féminin, seulement deux Françaises figurent parmi les prétendantes, les Parisiennes Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto. Les Bleues payent certainement leur manque de réussite sur la scène internationale, en Ligue des nations et aux Jeux olympiques. Leur ancienne coéquipière au PSG, désormais lyonnaise, Tabitha Chawinga, est aussi nommée, tout comme Ada Hegerberg, et Lindsey Horan, représentantes de l'OL et de l'Arkema Première Ligue.

Here's the full recap of the 2024 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/xlleWGWw0I — Ballon d'Or (@ballondor) September 4, 2024

La Française Sonia Bompastor, coach des Lyonnaises la saison dernière, désormais à Chelsea, est, elle, nommée pour le trophée de meilleur entraîneure de football féminin.