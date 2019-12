Ballon d'Or : Lionel Messi décroche son sixième trophée

Un record absolu pour le joueur du FC Barcelone déjà lauréat du "Fifa The Best" cette année.

"Comme le disait ma femme, il ne faut jamais cesser de rêver [...] Je suis content d'écrire l'histoire", a déclaré l'Argentin Lionel Messi en recevant lundi 2 décembre son sixième Ballon d'Or France Football – dont franceinfo est partenaire. "J'ai encore de belles années devant moi", a-t-il promis. Un record absolu pour le joueur du FC Barcelone âgé de 32 ans, déjà lauréat du "Fifa The Best" cette année. Lionel Messi, qui succède à Luka Modric, a terminé meilleur buteur de la saison 2018-2019 avec 36 réalisations et a remporté le championnat d'Espagne avec son club.

"À chaque fois c’est une joie de recevoir ce prix", a déclaré Lionel Messi au micro de France Football.

J’ai toujours dit, et répété plusieurs fois, que pour moi, les prix collectifs sont les plus importants. Après, les prix individuels, ils sont aussi très spéciaux : chacun [de mes Ballons d’or] a une signification différente, ils ont chacun salué un moment différent.Lionel Messià France Football

"Aujourd’hui, je suis à un moment particulier de ma carrière et de ma vie, a ajouté Lionel Messi. J’ai trois enfants, je peux donc partager avec eux cette récompense, et en profiter avec. J’en ai parlé avec Thiago, mon plus grand [7 ans]. C’est le premier aujourd’hui qui comprend, et qui a conscience de ce que peut signifier ce prix", a détaillé Lionel Messi.

Lionel Messi est désormais le joueur ayant obtenu le plus de fois cette distinction individuelle récompensant le meilleur joueur, devant son éternel rival Cristiano Ronaldo qui a lui décroché cinq Ballon d'Or.

Chez les femme, l'Américaine Megan Rapinoe décroche le deuxième Ballon d'Or féminin de l'histoire.

Kylian Mbappé, premier Français, est 6e

Sur le podium, figurent ensuite le défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus Turin. Kylian Mbappé est le premier Français et occupe la 6e place de ce classement.

Deux autres trophées ont été décernés, dans le cadre de cette cérémonie du Ballon d'Or. Le trophée Raymond Kopa du meilleur jeune de moins de 21 ans a été attribué au Néerlandais Matthijs de Ligt, 20 ans, formé à l'Ajax Amsterdam et désormais défenseur de la Juventus Turin. Il succède à Kylian Mbappé, vainqueur du premier trophée l'an dernier et qui ne pouvait pas concourir cette année, ayant dépassé la limite d'âge. Un nouveau prix, le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien, a été attribué au portier brésilien de Liverpool, Alisson Becker.