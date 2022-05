DIRECT. Saint-Étienne-Auxerre : quelle équipe évoluera en Ligue 1 la saison prochaine ? Suivez le match retour du barrage

Après leur match nul à l'aller (1-1), Stéphanois et Auxerrois sont au coude à coude et vont tenter, dimanche, de gagner leur billet pour évoluer dans l'élite la saison prochaine.

A bout de souffle après une saison épuisante physiquement et mentalement, Saint-Etienne joue sa survie en Ligue 1, dimanche 29 mai (19 heures) au stade Geoffroy-Guichard, en barrage retour face à Auxerre.

À l'aller jeudi, les deux équipes se sont séparées sur un nul (1-1) qui donne un léger avantage à l'ASSE grâce au but inscrit à l'extérieur par Zaydou Youssouf. Pour relever cet ultime défi et sauver sa saison sur le fil, l'ASSE pourra de nouveau compter sur le soutien d'un Chaudron en ébullition.

Du côté auxerrois, Jean-Marc Furlan, qui évoquait jeudi "un léger espoir après un résultat pas génial", mise sur un certain détachement. "Ici, tout le monde veut la Ligue 1, mais il faut réussir à mettre les joueurs dans une bulle", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse. "Nous, on ne peut que se libérer et s'éclater. Nous n'avons pas à nous prendre la tête", a-t-il insisté.