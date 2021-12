Euroligue : après deux défaites consécutives, l'AS Monaco renoue avec la victoire face au Maccabi Tel Aviv

Seule rencontre d'Euroligue maintenue de la 18e journée, le match entre l'AS Monaco et le Maccabi Tel Aviv s'est soldé par une victoire du club du Rocher (82-76), mercredi à Gaston-Médecin.

Monaco retrouve des couleurs. Le club du Rocher s'est imposé à domicile face au Maccabi Tel Aviv lors de l'unique rencontre non-reportée de la 18e journée d'Euroligue, mercredi 29 décembre (82-76). Les joueurs de Sasa Obradovic, qui restaient sur deux défaites européennes consécutives, ont creusé l'écart dans le troisième quart-temps et n'ont plus jamais laissé leurs adversaires reprendre les commandes du match. C'est le deuxième succès de la Roca Team en Euroligue, après celui face à la lanterne rouge de la compétition, le Zalgiris Kaunas, le 15 décembre en Lituanie.

Bonne dymanique monégasque

La rencontre a longtemps été serrée entre les deux formations. Bien que l'écart ne se soit jamais creusé en première période, la Roca Team comptait deux unités d'avance sur les Israéliens à la mi-temps. La différence s'est faite lors du troisième quart-temps, qui s'est conclu par une avance de cinq points pour les Monégasques. Monaco était même à +9 en début de quatrième quart-temps, le plus grand écart du match, grâce notamment à Donatas Motiejunas et Alpha Diallo (seize points chacun). À noter également, la performance de l'Américain Mike James, élu homme du match avec son double double (12 points et 13 passes décisives).

La #RocaTeam conclut l’année en beauté avec une superbe victoire @MaccabitlvBC Une belle prestation collective avec des Roca Boys impliqués des deux côtés du terrain pic.twitter.com/s6c0GjLAyU — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) December 29, 2021

Après avoir connu de grandes difficultés en défense en Euroligue cette saison, la Roca Team s'est montrée plus appliquée dans ce secteur face au Maccabi, ce qu'a d'ailleurs salué le coach monégasque Sasa Obradovic à la fin de la rencontre. Malgré une fin de match nerveuse, les Monégasques ont assuré leurs arrières.

Cette victoire fait du bien au club du Rocher, à la peine en Euroligue et inconstant en championnat. La Roca Team revient à hauteur de son adversaire du soir au classement (14e), qui de son côté, enchaîne une huitième défaite européenne. Le club de Tel Aviv, peu en confiance en ligue israélienne, n'a pas plus gagné depuis la réception de... Monaco le 17 novembre (95-84). L'ASM finit l'année 2021 sur une note positive et va pouvoir souffler quelques jours, avant d'affronter l'Asvel, le 7 janvier prochain.