"Footballeur merveilleux, homme chaleureux, humble, généreux" : l'hommage à Antoine Griezmann du président de la FFF

"Merci à l’immense joueur qui a tant apporté à l’Équipe de France. Merci au footballeur merveilleux, ce gaucher fantastique, qui nous a tous fait rêver par ses exploits. Merci à l’homme, chaleureux, humble, généreux, toujours proche des supporters", a réagi lundi 30 septembre dans un communiqué le président de la FFF, Philippe Diallo, après l'annonce d'Antoine Griezmann qui prend sa retraite internationale. À 33 ans, le joueur a posté une vidéo annonçant la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Philippe Diallo salue un joueur qui a "marqué l’histoire de l’Équipe de France de manière exceptionnelle" après une "décennie sous le maillot". "Un des artisans majeurs des plus grands succès des Bleus", avec notamment la victoire en Coupe du monde en 2018, ou l'Euro 2016 "dont il a fini meilleur joueur et meilleur buteur". Il rappelle aux passages les statistiques de l'attaquant : "troisième joueur le plus capé avec 137 sélections [derrière Hugo Lloris et Lilian Thuram, ndlr], et le plus sélectionné en phase finale, 4e meilleur buteur avec 44 réalisations, meilleur passeur décisif".

Enfin, le président de la FFF salue "l'indéfectible amour d’Antoine Griezmann pour le maillot bleu", et la "fidélité absolue" du joueur pour l'équipe de France. "Antoine Griezmann est une légende de l’Équipe de France et du football français, mondial", conclut le communiqué.