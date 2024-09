Retraite internationale d'Antoine Griezmann : "C'était quelqu'un qui pouvait régler tous les problèmes de l'Équipe de France", salue Bixente Lizarazu

"C'était quelqu'un qui pouvait régler tous les problèmes de l'Équipe de France", salue l'ex-champion du monde et consultant sportif de franceinfo Bixente Lizarazu, après l'annonce de la retraite internationale du joueur de football Antoine Griezmann. Le joueur a publié une vidéo pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Lors du dernier Euro en juin, Antoine Griezmann "a été mis sur le banc, il n'a pas été performant, il ne semblait pas dans sa forme habituelle physique et mentale", rappelle Bixente Lizarazu. "C'est vrai qu'avec l'équipe de France, il a toujours répondu présent, il a toujours été excellent", "mais là, on a senti un Antoine Griezmann qui n'arrivait pas à retrouver son football", et il évoque aussi "une forme d'usure" que des joueurs peuvent ressentir, "quand on joue à la fois en club, en championnat Ligue des Champions et en équipe de France, ça devient éprouvant".

À 33 ans, l'attaquant et milieu de terrain offensif était, selon Bixente Lizarazu, "un joueur complet, indispensable et un des meilleurs de sa génération". "C'était quelqu'un qui pouvait régler tous les problèmes de l'Équipe de France et tous les problèmes tactiques de Didier Deschamps", souligne le consultant, "il l'a fait sans broncher lors de la Coupe du monde au Qatar, où il jouait milieu de terrain, il pouvait jouer sur le côté, c'était le meilleur passeur de l'équipe de France, un super tireur de coups de pied arrêtés", énumère-t-il. "C'était un joueur éminemment collectif, le plus collectif de cette équipe de France".

"Un coup de tonnerre"

Bixente Lizarazu voit la retraite de l'ex-champion du monde 2018 comme "un coup de tonnerre", et "plus j'en parle, plus je suis triste parce qu'il était sympathique, il avait une super mentalité et le sourire tout le temps, il était positif". Prendre sa retraite internationale à 33 ans, "c'est vraiment jeune", estime-t-il, mais il voit derrière "une usure mentale". Selon lui, "il y a une déception, il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai hâte de savoir quoi".