Antoine Griezmann lâché par son sponsor Konami après une vidéo polémique

Fin de contrat entre Antoine Griezmann et Konami. L'éditeur de jeux vidéo japonais Konami a annoncé jeudi 7 juillet annuler son contrat avec l'attaquant barcelonais. En cause : une vidéo des internationaux français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé se moquant de salariés locaux lors de la tournée du Barça au Japon en 2019, réapparue il y a quelques jours.

Des "déclarations inacceptables"

"Konami Digital Entertainment estime que la discrimination de quelque nature que ce soit est inacceptable. Nous avions annoncé qu'Antoine Griezmann devenait notre ambassadeur de contenu Yu-Gi-Oh! mais, à la lumière des événements récents, nous avons décidé d'annuler le contrat", a déclaré jeudi l'éditeur de jeux vidéo japonais dans un communiqué. "En ce qui concerne notre franchise eFootball PES, nous demanderons au FC Barcelone en tant que partenaire de club d'expliquer les détails de cette affaire et ses actions futures", a ajouté Konami.

Mercredi, Hiroshi Mikitani, le fondateur du site de vente en ligne et sponsor principal du FC Barcelone, Rakuten, s'était déclaré via son compte Twitter "désolé que les joueurs du FCB aient tenu des propos discriminatoires", précisant que "de telles déclarations (étaient) inacceptables".

Dans un tweet publié plus tôt dans la semaine, Griezmann, comme son coéquipier Dembélé, s'est défendu d'avoir tenu des propos discriminatoires, soulignant s'être "toujours engagé contre toute forme de discrimination".

Je me suis toujours engagé contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l’homme que je ne suis pas. Je réfute avec fermeté les accusations qui me sont portées et je suis désolé si j’ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

C'est un gros coup pour l'image de l'attaquant tricolore, lui qui avait rompu en décembre dernier son contrat avec le géant chinois Huawei, accusé de participer à la surveillance et à la répression de la minorité Ouïghour en Chine.