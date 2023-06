Agression de Kenzo en marge du match Ajaccio-Marseille : "Pour l'instant, il n'y a pas d'interpellation", indique le procureur d'Ajaccio

En marge du match de Ligue 1 entre Ajaccio et Marseille, Kenzo, un enfant de huit ans atteint d'un cancer et sa famille, ont été agressés par des supporters corses. L'enquête doit permettre de récupérer, auprès du club d'Ajaccio, "les vidéosurveillances du match pour pouvoir procéder à l'identification" des suspects, explique ce lundi le procureur d'Ajaccio.

"Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation" dans le cadre de l'enquête sur l'agression de Kenzo, un petit garçon de huit ans, samedi 3 juin, en marge du match de football de Ligue 1 AC Ajaccio-OM, indique le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe lundi 5 juin, dans la soirée, sur franceinfo.

>> Agression d'un enfant de 8 ans en marge du match Ajaccio-OM : "On ne s'en remet pas", témoigne la mère de Kenzo

Samedi 3 juin, "un groupe de trois à quatre personnes" a été identifié, ils ont "rejoint les loges occupées par Kenzo et ses parents et son frère", précise le procureur. Un des objectifs de l'enquête est de "récupérer" auprès du club d'Ajaccio "les vidéosurveillances du match, et elles sont nombreuses, pour pouvoir procéder à l'identification" des suspects. Le parquet compte sur "la collaboration de l'ACA pour procéder à cette identification dans les plus brefs délais".

Le procureur de la République d'Ajaccio attend également "un dépôt de plainte" de la part du club corse, plainte "annoncée dans la presse". Il attend "une prise de position forte et courageuse" du club "au niveau de sa connaissance des supporters". Mais qu'il y ait "dépôt de plainte ou pas", le parquet "n'est pas lié par ce dépôt de plainte. Les parents ont déposé plainte. Pour l'instant, c'est tout ce qui compte", assure le procureur. "Nous souhaiterions que l'ACA collabore pour faire le ménage par rapport à ces supporters qui ont dépassé les bornes", ajoute encore Nicolas Septe.

Un journaliste a lui été agressé par des supporters marseillais

Kenzo, un enfant de huit ans atteint d'un cancer, a été pris pour cible samedi 3 juin avec sa famille. Ils étaient venus depuis les Bouches-du-Rhône en Corse pour soutenir l'OM. L'enfant était venu avec un maillot de son équipe favorite quand des supporters corses l'ont agressé.

Par ailleurs, le procureur de la République d'Ajaccio est revenu sur l'agression samedi 3 juin d'un journaliste de France 3 Corse Via Stella par des supporters marseillais cette fois-ci dans une station-service après le même match AC Ajaccio-OM. Une enquête pour "violences aggravées et vol aggravé" avait été ouverte. Une personne, soupçonnée d'avoir participé aux faits, a été mise en examen, indique le parquet. Elle avait été interpellée et placée en garde à vue "dès le week-end". "D'autres interpellations devraient intervenir rapidement", assure Nicolas Septe.