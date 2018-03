"Garde ta main !" : Karim Benzema répond à Mathieu Valbuena

L'attaquant du Real Madrid n'a pas oublié l'affaire de la sextape et il n'est manifestement pas prêt à pardonner.

Mathieu Valbuena est prévenu. Dans une interview accordée au Parisien samedi 17 mars, l'ancien joueur de l'OM, aujourd'hui à Fenerbahçe, est revenu sur sa relation avec Karim Benzema après l'affaire de la sextape. Lorsqu'il lui a été demandé s'il saluerait son ancien coéquipier en équipe de France, l'ancien joueur Mathieu a répondu : "Je lui serrerais la main. Il n'y a pas de souci."

Un geste d'apaisement auquel Karim Benzema a répondu, lundi 19 mars, avec un "garde ta main !" Une réponse sans filtre, postée sur son compte Instagram.

La réponse de Karim Benzema à Mathieu Valbuena. (Compte Instagram de Karim Benzema)

L'attaquant du Real Madrid, âgé de 29 ans, n'a plus été appelé en équipe de France depuis octobre 2015 et le début de l'affaire du chantage à la sextape, dossier dans lequel Karim Benzema est toujours mis en examen. Non retenu pour l'Euro 2016, il avait accusé Didier Deschamps d'avoir "cédé à une partie raciste de la France".