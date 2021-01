Affaire de la sextape de Mathieu Valbuena : le renvoi de Karim Benzema en justice est une "décision absolument illogique", dénonce son avocat

Le renvoi de Karim Benzema devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena est une "décision absolument illogique", a dénoncé sur franceinfo son avocat Sylvain Cormier, jeudi 7 janvier. Le parquet de Versailles renvoie en correctionnelle l'attaquant du Real Madrid pour "complicité de tentative de chantage" dans cette affaire qui remonte à 2015.

"Je suis consterné, il s'agit d'une décision absolument illogique, absurde", dénonce maître Sylvain Cormier. "En même temps, je ne suis pas surpris, parce que c'est comme ça depuis le début de cette affaire. Le juge d'instruction, pour le renvoyer, est obligé d'écrire noir sur blanc que mon client a incité à payer, ce qui est parfaitement faux, Mathieu Valbuena l'a établi lui-même, l'a confirmé", affirme l'avocat.

"On renvoie mon client devant le tribunal correctionnel en déformant les faits constatés dans cette enquête." Sylvain Cormier à franceinfo

Sylvain Cormier estime qu'il s'agit là d'un "acharnement, il y a une personne dans ce dossier qui a incité au paiement et qui, elle, n'est pas renvoyée. Donc on voit bien qu'il y a un ciblage fait sur Karim Benzema. On s'expliquera devant la justice et son innocence sera démontrée", assure l'avocat du footballeur.

La justice soupçonne Karim Benzema d'avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime le mettant en scène.