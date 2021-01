Affaire du chantage à la sextape : le footballeur Karim Benzema renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles

Il y aura bien un procès dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. Le footballeur international Karim Benzema, qui évolue actuellement au Real Madrid, est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "complicité de tentative de chantage", a annoncé le parquet de Versailles (Yvelines), jeudi 7 janvier, à l'AFP. Quatre autres hommes qui gravitent dans le milieu du football sont également renvoyés dans ce dossier, pour "tentative de chantage", et l'un d'entre eux pour "abus de confiance", également.

L'affaire a éclaté en 2015. A l'époque, Mathieu Valbuena, le meneur de jeu des Bleus et de l'Olympique lyonnais, affirme avoir reçu en juin plusieurs appels téléphoniques d'hommes l'incitant à leur verser plus de 100 000 euros afin de ne pas diffuser une vidéo intime de lui et sa compagne. Le joueur de foot porte plainte et des enquêteurs de la police judiciaire de Versailles tendent un piège à trois hommes impliqués. Tandis que Karim Benzema est soupçonné d'avoir incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres-chanteurs qui menaçaient de dévoiler cette vidéo intime.