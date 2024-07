Le CIO va officialiser les premiers Jeux olympiques de l'esport en 2025, en Arabie saoudite

Les jeux vidéo devraient bien avoir droit à leurs Jeux olympiques. Comme annoncé le 12 juillet, le Comité international olympique (CIO) va officialiser mardi 23 juillet au terme de sa traditionnelle session d'avant-JO la tenue de Jeux olympiques de l'esport. Ceux-ci auront lieu à partir de 2025, avec une première édition en Arabie saoudite. Le CIO est sur le point de confirmer son partenariat avec le Comité olympique saoudien, hôte des épreuves jusqu'en 2037. La périodicité de ces JO de l'esport n'a pas été encore communiquée, la liste des jeux concernés non plus.

Pour le monde du jeu vidéo, c'est un nouveau pas en avant pour sa reconnaissance dans le milieu de l'olympisme. Un temps réticent à ce rapprochement, les jeux étant la propriété d'entreprises, le CIO a finalement choisi d'organiser une compétition d'esport pour le moment dissociée des Jeux olympiques traditionnels, qui s'ouvrent vendredi à Paris.

Plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières années, de conférences à une première ébauche de rendez-vous, l'Olympic Esports Week, qui n'avait rencontré qu'un succès mitigé en 2023. Seuls des jeux de simulation sportive avaient fait l'objet d'épreuves, au réalisme et à la popularité variable (de la simulation grand public de danse Just Dance à la plateforme de vélo d'intérieur Zwift). En 2022, les Jeux asiatiques avaient pour leur part choisi d'intégrer plusieurs licences parmi les plus jouées de la planète comme League of Legends ou FIFA, devenu depuis EAFC.

Un outil de développement pour l'Arabie saoudite

Pour l'Arabie saoudite, ces Jeux olympiques de l'esport sont une porte d'entrée de plus dans l'organisation de grands événements sportifs, pan essentiel de sa stratégie de développement. Le championnat national de football a vu plusieurs grands noms de la discipline arriver, comme Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, entre autres événements organisés sur le sol saoudien (Jeux asiatiques d'hiver 2029, Grand Prix de Formule 1, rallye-raid Dakar…).

Le royaume avait toutefois vu ses premiers contacts avec le monde du jeu vidéo se heurter à la contestation de la communauté vidéoludique. En 2020, le jeu League of Legends avait dû renoncer à un partenariat avec l'Arabie saoudite, comme le relatait l'agence Associated Press, sur fond de non-respect des droits de l'homme et de la communauté LGBT+, alors que l'homosexualité peut toujours être punie de mort dans ce pays.