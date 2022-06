Bercy accueille la Karmine Corp : "Aucun club esport en Europe n'aura jamais réuni autant de fans"

Plus aucune salle en France ne semble trop grande pour accueillir un événement esport. Moins de trois semaines après avoir accueilli la Trackmania Cup organisée par le streamer Zerator, l'Accor Hôtel Arena de Bercy à Paris accueillera le 21 juin 2022 la Karmine Corp, club esport français adulé par ses fans toujours avides de passer du virtuel au réél dans des salles surchauffées. 12 000 places seront mises en vente ce vendredi 9 juin. "Aucun club esport en France ou en Europe n'aura jamais réuni autant de fans", assure le Youtubeur et rappeur Amine "Prime" Mekri à franceinfo. Le co-fondateur du club avec le streamer Kamel "Kameto" Kebir précise que les responsables de la salle n'ont pas été difficiles à convaincre pour organiser l'événement.

Deux matchs de League of Legends et Valorant contre l'équipe Vitality

Après de premières expériences au Palais des congrès à Paris en 2021 et au Carrousel du Louvre début 2022 devant 3 500 supporters, "l'objectif est de faire venir les fans de la Karmine Corp pour leur proposer une expérience unique mêlant gaming, esports et musique", expique-t-il.

Sur scène, les deux équipes de cinq joueurs de la Karmine Corp affronteront le rival, l'équipe francaise Vitality, dans deux matchs de championnat de France sur les jeux League of Legends et Valorant, dans ce qui est désormais le "clasico" de l'esport français.

"Bercy est une salle emblématique du sport et de la musique, la Karmine Corp correspond parfaitement à l'identité de la salle." Kamel "Kameto" Kebir franceinfo

Après avoir déjà accueilli les championnats du monde de League of Legends en 2019, la salle de Bercy devient une place forte de l'esport français. "Elle est emblématique du sport et de musique et la Karmine Corp correspond parfaitement à l'identité de la salle", explique Kamel Kebir, qui n'a jamais caché son rêve de remplir un jour le Stade de France.

L'accueil à Bercy de la Trackmania Cup et dans la foulée de cet événement de la Karmine Corp assoit un peu plus la reconnaissance de l'esport en France, un des pays phares de cette discipline. Le tout après l'accueil à l'Élysée par Emmanuel Macron des principaux acteurs du secteur afin de rendre hommage aux performances des joueurs et des structures françaises. "La Karmine Corp est un club né de la passion : la mienne et celle de Prime mais aussi de celle des fans. Cela suffit pour se développer. Mais la reconnaissance des pouvoirs publics ne peut qu'aider l'esport", ajoute Kamel "Kameto" Kebir.