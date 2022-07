Escrime : l'équipe de France conclut des Mondiaux réussis avec deux nouvelles médailles

La délégation tricolore repart des championnats du monde du Caire, qui se sont conclus samedi, avec huit médailles, dont quatre en or.

La touche finale a presque un goût amer pour les Bleues. L'équipe de France d'escrime a terminé ses Mondiaux par une défaite en finale du sabre féminin par équipes contre la Hongrie (45-30), samedi 23 juillet. Mais, au bilan, les Bleus peuvent s'estimer très heureux de cette campagne égyptienne. Ils repartent du Caire avec huit médailles dont quatre en or pour pour Enzo Lefort (fleuret), Romain Cannone (épée), Ysaora Thibus (fleuret) et l'épée masculine par équipes.

Les sabreuses visait une cinquième breloque du plus beau des métaux mais, en dépit d'un bon retour sur la fin, elles se sont inclinées contre des Hongroises survoltées. Vice-championnes olympiques et championnes d'Europe en titre, les Bleues, composées de Sara Balzer, Sarah Noutcha, Anne Poupinet et Caroline Queroli, devront donc se contenter de l'argent.

Elles ont bataillé jusqu'au bout. Chaque touche. De doutes en remontadas incroyables. Quelle équipe de France, vous avez été merveilleuses ! pic.twitter.com/5YMvXvkkot — Fédération Française d'Escrime (@ffescrime) July 23, 2022

Lefort finit fort

Défaits par les tenants du titre américains en demi-finale, les fleurettistes français se sont quant à eux remobilisés pour conquérir la médaille de bronze aux dépens du Japon, largement dominé (45-30). Emmenée par le tout frais champion du monde Enzo Lefort, et par un trio inexpérimenté mais plein de promesses composé de Pierre Loisel, Maximilien Chastanet et Alexandre Sido, les Bleus ont toujours fait la course en tête pour finir sur une touche finale d'Enzo Lefort, l'un des grands hommes de ces Mondiaux qui auront vu la France confirmer son retour dans les nations dominantes de l'escrime.