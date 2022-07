Escrime : les épéistes français sacrés champions du monde par équipes, quatrième titre pour la délégation tricolore

Le champion olympique et du monde Romain Cannone s'est ainsi offert, vendredi, un second titre sur ces Mondiaux au Caire (Egypte).

Après un champion du monde, voilà désormais tout un groupe titré. Trois jours après le sacre de Romain Cannone en individuel, la France a remporté l'épreuve par équipes, vendredi 22 juillet. Avec le champion olympique et mondial ainsi que Yannick Borel, Alexandre Bardenet et Alex Fava, les Bleus ont disposé en finale de l'Italie (45-41). Il s'agit là du quatrième titre pour la délégation tricolore aux championnats du monde du Caire (Egypte) après l'or d'Ysaora Thibus (fleuret), d'Enzo Lefort (fleuret) et donc de Romain Cannone.