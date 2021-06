La lutte antidopage en 2020 : moins de contrôles, pas plus de cas positifs

L'année 2020, rythmée par les confinements et annulations de compétition, a été une année singulière pour le sport et les sportifs. Elle est aussi une année exceptionnelle pour la lutte antidopage. L’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) a annoncé mardi 8 juin avoir effectué près de 6 500 contrôles.

Notre rapport d'activité 2020 est en ligne. Contrôles, analyses, sanctions, actions de prévention... Retrouvez tous les chiffres clés #sportpropre

https://t.co/nwAj0U2Heq pic.twitter.com/TbLP2qvfPa — AFLD (@AFLD_France) June 8, 2021

Un chiffre loin de l'objectif annoncé, qui s’explique notamment par les restrictions de circulation au printemps dernier. "On est passé de 8 000 contrôles projetés à 6 500 effectivement faits, mais au final on a quand même réussi à faire 80% du programme", tempère la présidente de l’Agence, Dominique Laurent.

"Les calendriers n’ont pas cessé d’évoluer donc la tâche pour les tricheurs de trouver le juste timing pour prendre les produits dopants a été également compliquée." Damien Ressiot, directeur du département enquête et renseignement de l’AFLD franceinfo

La baisse se confirme aussi dans le nombre d'échantillons analysés : -27%, mais les cas positifs eux n'augmentent pas (48 au total sur l'année). Pour Jérémy Roubin, nouveau secrétaire général de l'AFLD, les sportifs n’ont pas profité de cette période complexe pour se doper. "On ne pense pas, a priori, qu’on peut déduire du fait qu’il y ait eu moins de contrôles qu’il y a eu plus de dopage. On reste sur des structures qui sont assez équivalentes par rapport aux années précédentes", atteste-t-il.

Dans le trio de tête des sports où les cas de dopage ont été les plus nombreux se trouvent le MMA, la boxe et le rugby à XIII. Le cyclisme reste le sport le plus surveillé.