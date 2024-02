Direct Espagne-France : l'heure d'un premier titre historique pour les Bleues ? Suivez et commentez la finale de la Ligue des nations

Un choc de gala, un match pour l'histoire. Après avoir battu l'Allemagne en demi-finale, les Bleues affrontent l'Espagne en finale de la Ligue des nations, mercredi 28 février. Sur le terrain des championnes du monde en titre, à Séville, les joueuses d'Hervé Renard vont devoir réaliser un exploit. Suivez et commentez la rencontre avec nous.

Rendez-vous avec l'histoire

Les Bleues ne sont qu'à 90 minutes, ou un peu plus, de décrocher leur premier titre officiel. Demi-finalistes de la Coupe du monde 2011, des Jeux olympiques 2012 et de l'Euro 2022, elles disputent leur toute première finale. "La première chose, c'est d'être heureux d'être là. C'est un moment un peu particulier, il faut savourer", s'est réjoui Hervé Renard en conférence de presse d'avant-match.

L'Espagne favorite

Face à elles se dressent les championnes du monde en titre, mais aussi l'équipe qui pratique "le plus beau football", d'après Hervé Renard. La Ballon d'or Aitana Bonmati et ses coéquipières ont remporté 10 de leurs 11 derniers matchs et comptent bien inscrire leur nom au palmarès de la toute première édition de la Ligue des nations.

Les Bleues ont un plan

Pas question de partir perdantes pour Eugénie Le Sommer : "On a analysé notre match face à l'Allemagne et on a beaucoup de ressources pour jouer ce match. On sait ce qu'on peut faire", annonce la capitaine des Bleues. "C'est un énorme challenge à relever. Croyons en nous. Ce genre de matchs se joue sur des détails, sur la rigueur tactique. Il faudra être concentré sur toutes les phases arrêtées", a prévenu Hervé Renard.