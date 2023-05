Direct Giro 2023 : première journée en rose pour Bruno Armirail et une nouvelle chance pour les échappés ? Suivez la 15e étape

Le peloton du Tour d'Italie va s'écharper sur 195 km de course accidentés entre Seregno et Bergame, dimanche.

Après Aurélien Paret-Peintre, Davide Bais, Ben Healy, Magnus Cort Nielsen, Einer Rubio et Nico Denz par deux fois, l'échappée aura-t-elle droit à un huitième succès sur le Giro 2023 ? C'est en tout cas le scénario le plus probable qu'offre le tracé de la 15e étape entre Seregno et Bergame, dimanche 21 mai. Les quatre ascensions proposées et le fait que le dernier sommet intervienne à 30 km de l'arrivée risquent de motiver beaucoup de fuyards.

De son côté, le Français Bruno Armirail va porter le maillot rose de leader pour la première fois de sa carrière. Celui qui dispose d'1'41" d'avance sur son dauphin, Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), va tenter de le conserver avant la deuxième journée de repos de ce Tour d'Italie. A lui d'espérer que les leaders, qui n'ont toujours pas lancé les hostilités, attendent un terrain plus favorable pour se découvrir. Ne ratez rien de cette 15e étape.