Direct Giro 2023 : le peloton quitte les Alpes et retrouve l'Italie... Suivez la 14e étape

La 14e étape du Giro emmène les coureurs jusqu'à Cassano Magnago, en Lombardie, samedi.

Journée un peu plus calme sur le Giro ? Après une 13e journée de course rabotée et ajustée pour faire face aux conditions météorologiques, le peloton retrouve un format d'étape un peu plus classique. 194 kilomètres attendent les coureurs entre Sierre (Suisse) et Cassano Magnago (Italie), qui quittent temporairement les Alpes. Au programme, l'ascension du Passo del Sempione, col de première catégorie, avant 150 kilomètres de descente et de plat vers la région de Milan.

Passée la première difficulté du jour, les coureurs les plus rapides auront leur carte à jouer. Déjà vainqueurs d'étape depuis le départ, Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) et Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) voudront jouer le doublé. Ceux qui ne se sont pas encore imposés, comme Mark Cavendish (Astana) ou Fernando Gaviria (UAE Emirates) auront sans doute à coeur de faire bonne figure. A moins qu'une échappée ne s'organise pour aller au bout, imposant un rythme trop soutenu pour les sprinteurs.

Suivez la course en direct