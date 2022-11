DIRECT. France-Monténégro : la défense française domine les débats, l'écart enfle pour les Tricolores

Une nouvelle compétition débute pour les Bleues. Les joueuses d'Olivier Krumbholz rencontrent l'un des hôtes de cet Euro 2022, le Monténégro, dimanche 13 novembre, à Podgorica (Monténégro). Avec un trois sur trois lors du tour préliminaire et une belle victoire face aux Pays-Bas, les Bleues entament le tour principal avec le plein de confiance.

Ce n'est que la troisième fois de leur histoire (après 2014 et 2020) que les vice-championnes du monde entament un Euro par trois succès. Le Monténégro, de son côté, a également fait carton plein dans le groupe D et peut espérer retrouver les demi-finales d'une grande compétition pour la première fois depuis 2014. Les points du tour préliminaire étant conservés pour le tour principal (uniquement ceux remportés contre les équipes qualifiées), les Françaises et les Monténégrines partent avec un net avantage dans la course au dernier carré. Suivez le direct.