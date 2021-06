DIRECT. Euro 2021 : Schick propulse la République tchèque devant contre l'Écosse

L'Écosse reçoit la République tchèque à Glasgow, lundi 14 juin, pour lancer son Euro, le troisième de son histoire. 25 ans plus tard la Tartan Army retrouve la pelouse européenne après deux participations et éliminations en phases de poule en 1996 et 1992. Malgré une domination dans le jeu et les occasions, les Écossais se sont fait surprendre sur un centre tchèque et une tête décroisée de Patrik Schick (42e), plus vif aux six mètres pour devancer ses adversaires au duel. À la pause, les hommes de Jaroslav Silhavy font preuve d'un réalisme à toute épreuve pour faire la course en tête dans leur première rencontre de cet Euro.