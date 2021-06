DIRECT. Angleterre-Allemagne : suivez le choc des huitièmes de finale de l'Euro 2021

Les grands rivaux anglais et allemands se retrouvent à Wembley pour attaquer la phase finale de l'Euro 2021.

Nouveau choc au programme des huitièmes de finale de l'Euro 2021. L'Angleterre reçoit l'Allemagne à Wembley mardi 29 juin. Les Three Lions ont une mission de taille : rejoindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2012 et faire oublier une phase de poule en demi-teinte (deux courtes victoires et un nul).

L'Allemagne, de son côté, est miraculeusement sortie du groupe de la mort derrière la France, après avoir frôlé l'élimination face à la Hongrie (2-2), chez elle à Munich.