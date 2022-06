DIRECT. 24h du Mans : les Toyota toujours loin devant, suivez les dernières heures de la mythique course

La 90e édition de la plus célèbre course d'endurance se poursuit. Après plus de quinze heures sur la piste, les pilotes entrent dans la deuxième partie de la compétition, dimanche 12 juin. Alors qu'elle a remporté les quatre dernières éditions des 24h du Mans, l'écurie Toyota, qui s'est élancée avec ses deux voitures des deux premières places samedi, rêve de réaliser la passe de cinq. A 8 heures dimanche, les deux bolides faisaient la course en tête, se livrant une bataille fratricide. Dans la catégorie Hypercar, leur premier poursuivante - la Glickenhaus n°709 - se trouvait plusieurs tours derrière la Toyota n°8.

En cas de victoire dans la catégorie reine (LMP1, devenue Hypercar) aujourd'hui à 16 heures, l'équipe japonaise pourrait alors rejoindre le top 5 des constructeurs les plus titrés de l'histoire de l'épreuve. Ce succès permettrait aussi au team Toyota Gazoo Racing de se rapprocher de Bentley et de ses six sacres.

A noter que cette année, les véhicules roulent avec un tout nouveau carburant 100% renouvelable, l'Excellium Racing 100, produit à partir de déchets de l'agriculture viticole française.