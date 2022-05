DIRECT. Tour de Romandie : Joli temps pour Cavagna, Dennis va-t-il être renversé ? Suivez le contre-la-montre final de l'édition 2022

Dimanche, pour cette 5e et dernière étape, les coureurs devront rallier Villars à l'issue d'un ultime chrono de 15,84 kilomètres.

Qui pourra empêcher l'Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma) de décrocher la victoire sur ce Tour de Romandie, dimanche 1er mai ? Il reste une dernière opportunité aux autres prétendants, parmi lesquels Juan Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates) et Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), pour espérer remporter cette édition 2022.

Le contre-la-montre de cette 5e et dernière étape entre Aigle et Villars, long de 15,84 kilomètres et dont le profil devrait privilégier les puncheurs / grimpeurs, sera le juge de paix pour les coureurs. Ne manquez pas la conclusion de ce Tour de Romandie sur franceinfo: sport.