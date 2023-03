Cyclisme : Wout Van Aert "toujours vivant" après avoir frôlé l'accident avec une bétonneuse

Selon un de ses coéquipiers, qui l'accompagnait, Wout van Aert "serait peut-être mort" s'il ne s'était pas déporté vers le fossé, lors d'un entraînement, mardi.

"Toujours vivant !" La star du cyclisme belge, Wout van Aert, s'est montré rassurant, jeudi 30 mars, après avoir failli être renversé par une bétonneuse mardi lors d'une sortie d'entraînement. "Ce genre d'incident arrive malheureusement presque tous les jours sur la route", a réagi le coureur flamand lors d'une conférence de presse de son équipe Jumbo-Visma, à trois jours du Tour des Flandres où il visera la victoire.

Mardi, une bétonneuse lui a coupé la route lors d'un entraînement aux Pays-Bas en compagnie de Jan Bakelants, jeune retraité et ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France, et le coureur de cyclo-cross Daan Soete. "Wout avait des exercices de fractionné à faire mais la piste cyclable n'était pas adaptée à cet endroit pour atteindre des vitesses de 40 à 45 km/h, a raconté Bakelants sur la chaîne flamande Sporza. Alors il a rejoint la route. Cinq minutes plus tard, j'ai entendu un coup de klaxon, et une bétonneuse s'est portée à notre hauteur. Le conducteur a ensuite fait une queue de poisson, tout en continuant à klaxonner. Wout s'est quasiment retrouvé en-dessous du camion, c'était très impressionnant."

Une situation "que les cyclistes vivent malheureusement souvent"

Pour éviter la bétonneuse, Van Aert s'est alors déporté sur sa droite en poussant Dan Soete vers le fossé. "Autrement, il serait peut-être mort", a insisté Bakelants, regrettant "une situation dangereuse que les cyclistes vivent malheureusement souvent". En novembre, l'Italien Davide Rebellin, qui venait tout juste de prendre sa retraite, est mort sur son vélo après avoir été renversé par un camion. En 2017, un autre champion italien, Michele Scarponi, était lui aussi décédé après avoir été percuté par une camionnette dont le chauffeur regardait une vidéo sur son smartphone.