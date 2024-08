Vuelta 2024 : le sprinteur australien Kaden Groves remporte la 2e étape, Wout van Aert nouveau leader

Kaden Groves n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Déjà quadruple vainqueur d'étapes sur le Tour d'Espagne, l'Australien en a ajouté une cinquième, dimanche 18 août. Le vainqueur du classement par points l'an dernier s'est imposé sur la 2e étape, tracée sur les routes escarpées portugaises entre Cascais et Ourem (194 km), en devançant le Belge Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), qui se console, grâce à six secondes de bonifications, avec le maillot rouge de leader.

Cette étape ne restera certainement pas dans les moments mémorables de la Vuelta 2024. Le peloton a facilement contrôlé l'échappée du jour, partie dès le premier kilomètre. Le duo espagnol, composé d'Ibon Ruiz (Kern Pharma) et du vétéran Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), 40 ans, a rapidement compté près de cinq minutes d'avance, avant que le peloton ne le garde à distance raisonnable. Pour sa dernière saison professionnelle [article en espagnol], Maté, surnommé le "lynx andalou", a confirmé que l'air portugais lui réussissait, lui qui est double vainqueur d'étapes sur le Tour du Portugal (en 2023 et 2024), et qui y a remporté le classement de la montagne cette année. Mais le peloton n'était pas décidé à lui offrir un jubilé victorieux.

McNulty perd son maillot

Emmené par la Visma-Lease a Bike – qui a perdu Dylan van Baarle sur chute – et Alpecin-Deceuninck, intéressées par la victoire d'étape, il est revenu sur les fuyards à plus de 50 km de l'arrivée, et n'a pas laissé la moindre chance à un contre de se former. L'explication entre sprinteurs était inévitable, et c'est donc Kaden Groves qui s'est montré le plus véloce. Lundi, le peloton partira de Lousa et rejoindra Castelo Branco, pour la 3e et dernière étape du triptyque portugais.