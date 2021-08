Vuelta 2021 : Michael Storer dompte la première étape de montagne, Primoz Roglic conserve son maillot rouge

Dans la première grande étape de montagne de ce 76e Tour d'Espagne, les coureurs ont grimpé, vendredi 20 août, pour la première fois de l'histoire le Balcón de Alicante (8,4 km à 6,2%). Une arrivée inédite qui a souri à Michael Storer (Team DSM). L'Australien a déposé ses compagnons d'échappée pour s'offrir le premier succès sur un Grand Tour de sa carrière. Romain Bardet (Team DSM), présent dans l'échappée du jour termine à la 6e position.

Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) conserve son maillot rouge de justesse alors que Félix Grosschartner (BORA - hansgrohe), présent dans l'échappée, pouvait le lui ravir. L'Autrichien est désormais deuxième, à huit secondes du double vainqueur en titre. Quatrième du général au départ de l'étape, Alejandro Valverde (Movistar), qui disputait à sa 15e Vuelta, a abandonné après une lourde chute. Bonne nouvelle néanmoins, les premiers examens médicaux de l'Espagnol n'ont pas révélé de fracture.

Storer domine le Balcón… Bardet retrouve sa niaque

Vainqueur du Tour de l'Ain il y a trois semaines à peine, Michael Storer a décroché une deuxième victoire cette saison en s'imposant au sommet du Balcón de Alicante (8,4 km à 6,2%) dans le cadre de la 7e étape de la Vuelta. Présent dans l'échappée du jour, l'Australien a attendu la dernière difficulté du jour pour faire son trou, déposant l'Espagnol Carlos Verona (Movistar) et le Russe Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) à 3 kilomètres de l'arrivée. Le coureur de la Team DSM n'a jamais abdiqué, même dans les pourcentages les plus élevés, où il faisait du quasi sur place.

Mais Storer n'a pas été le seul DSM à briller vendredi. Romain Bardet, qui avait chuté lourdement lors de la 5e étape, a vite retrouvé des couleurs en intégrant l'échappée du jour. S'il a été trop juste pour suivre les trois hommes de devant, il termine à une honorable 6e place, encore plus impressionnante quand on sait ce qu'il a traversé ces deux derniers jours. De quoi être optimiste pour le reste de la Vuelta et pourquoi pas imaginer le Français lui aussi lever les bras au moins une fois d'ici la fin de ce Tour.

Alejandro Valverde, la dernière d'une légende ?

C'est peut-être l'information du jour. Alejandro Valverde, 42 ans en avril prochain, a abandonné après avoir chuté lourdement dans la descente du Puerto El Collao, où il est passé sous les barrières de sécurité. Après avoir réussi à remonter sur son vélo malgré le choc, l'homme aux 12 victoires d'étape sur la Vuelta, a finalement jeté l'éponge 8 kilomètres plus tard. L'image est marquante, l'Espagnol a fondu en larmes dans les bras de son directeur sportif.

Et pour cause, à 41 ans, Valverde participait peut être à sa dernière Vuelta et son dernier Grand Tour. La clavicule droite fracturée après analyse du médecin, il se pourrait même qu'on ne revoit plus le champion du monde 2018 sur un vélo en compétition. Si c'est le cas, c'est un champion qui a quitté les routes cyclistes vendredi, un coureur d'une polyvalence jamais vue qui a remporté pas moins de 129 victoires dans sa carrière. Une légende de la route, tout simplement.