Direct Vuelta : un profil favorable à un sprint, Lenny Martinez ne devrait pas être inquiété... Suivez la 7e étape du Tour d'Espagne

Les sprinteurs devraient se disputer la victoire, jeudi, sur la première étape sans véritable difficulté de la Vuelta.

Après plusieurs jours animés par la météo capricieuse, les chutes et le relief du parcours, les coureurs de la Vuelta vont pouvoir souffler un peu lors de la septième étape entre Utiel et Olivia, vendredi 1er septembre. Le parcours long de 201 kilomètres ne propose aucune difficulté et devrait décourager de potentiels échappés, encore plus après les efforts consentis lors de l'étape de la veille.

Lenny Martinez (Groupama-FDJ) ne devrait donc pas trembler pour sa première place au classement général et les sprinteurs seront à la fête sur ce parcours qui leur est très largement favorable. Maillot vert sur les épaules, Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) fait office de grand favori. L'Australien pourrait s'octroyer une troisième victoire sur cette Vuelta. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a jusque-là été frustré et voudra lui aussi bien figurer.