Direct Vuelta 2023 : Kuss pourra-t-il résister à Vingegaard et Roglic dans les pentes de l'Angliru ? Suivez la 17e étape

Le peloton aura 124,4 kilomètres à parcourir, mercredi, entre Ribadesella/Ribeseya et l'Angliru.

Temps de lecture : 1 min

C'est certainement l'étape reine de cette Vuelta 2023. Mercredi 13 septembre, la 17e étape du Tour d'Espagne relie Ribadesella/Ribeseya à l'Angliru et ses pentes terribles. Col hors catégorie, cette montée mythique des Asturies fait mal aux jambes rien qu'en regardant le profil : 13,1 kilomètres à 9,4 % dont six kilomètres à plus de 10 % et des pentes maximales avoisinant les 23 %.

Elle devrait permettre à la course à la victoire finale de se décanter entre les trois membres de l'équipe Jumbo-Visma. Pour l'instant, Sepp Kuss détient toujours le maillot rouge de leader mais son avance sur Jonas Vingegaard s'est délitée à la faveur de la victoire d'étape du Danois, mardi. Avec 29 secondes d'avance, peut-il conserver sa tunique au sommet de l'Angliru ? À moins que Primoz Roglic, troisième, ne s'invite à la fête, lui qui compte 1'33 de débours sur l'Américain. Juan Ayuso (UAE-Emirates), le premier coureur au général derrière la formation néerlandaise, est 4e à 2'33 de Sepp Kuss.