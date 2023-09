Direct Vuelta 2023 : la montée de Bejes comme juge de paix pour un profil à nouveau favorable aux baroudeurs... Suivez la 16e étape du Tour d'Espagne

Le peloton du Tour d'Espagne entame sa troisième semaine, mardi, avec une courte étape entre la plage de Liencres et Bejes, où l'arrivée sera jugée au sommet de pentes à 14%.

Temps de lecture : 1 min

Début de troisième semaine sur la Vuelta. A l'occasion de la 16e étape, l'une des plus courtes de cette édition 2023 avec ses 120,1 kilomètres, les baroudeurs pourraient avoir une nouvelle occasion de briller, mardi 12 septembre. D'autant que les batteries ont pu être rechargées pour tout le monde lors de la journée de repos, lundi. Unique ascension répertoriée du jour avec sa moyenne à 8,8% sur près de cinq kilomètres, et ses 1 500 derniers mètres à plus de 14%, la montée de Bejes devrait être le théâtre des grandes manoeuvres pour le gain de l'étape à son sommet.

Offensif lors des deux derniers jours de course pour laver l'affront de ses 27 minutes perdues sur les cadors du général sur l'étape du Tourmalet, le champion sortant, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), a une chance d'y conforter son maillot à pois. Déjà vainqueur sur cette Vuelta et régulièrement à l'attaque, l'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) pourrait aussi avoir son mot à dire. A moins que les Jumbo-Visma et ses trois leaders, le maillot rouge Sepp Kuss, Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, ne souhaitent se livrer bataille pour le gain du général.