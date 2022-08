Vuelta 2022 : coup double pour Primoz Roglic, qui remporte la 4e étape et prend la tête du classement général

Primoz Roglic impressionne déjà. Le Slovène, triple tenant de l’épreuve, a remporté la quatrième étape de la Vuelta 2022, entre Vitoria-Gasteiz et Laguardia, mardi 23 août. Bien placé dans les derniers kilomètres, le coureur de la Jumbo-Visma a écrasé ses adversaires dans le mur final pour prendre quelques longueurs d’avance et passer la ligne en tête. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Enric Mas (Movistar) complètent le podium, devant deux Français, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) et Pavel Sivakov (Ineos-Grenadiers).

Pour la première étape sur le sol espagnol, après trois jours passés aux Pays-Bas, le peloton a roulé à vive allure sur les routes basques. L'échappée du jour, sortie au bout d'une quinzaine de kilomètres et notamment menée par Alexey Lutsenko (Astana) et Alessandro de Marchi (Israel-Premier Tech), a été rattrapée à 35 kilomètres de l'arrivée, juste après le sprint intermédiaire.

Primoz Roglic profite de sa victoire du jour pour récupérer la tête du classement général. Après Robert Gesink, Mike Teunissen et Edoardo Affini, le maillot rouge change encore d’épaules, mais reste dans le giron Jumbo-Visma, l’équipe incontournable de ce début de Vuelta. Avec 13 secondes d’avance pour le Slovène sur son coéquipier Sepp Kuss, et 26 sur Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers), les premiers écarts se créent en haut du classement.