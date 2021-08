DIRECT. Vuelta 2021 : Guillaume Martin à l'offensive dans cette 11e étape ?

Une étape courte mais un final infernal. Voici ce qui attend les coureurs du Tour d'Espagne mercredi 25 août, entre Antequera et Valdepeñas de Jaén. Sur cette 11e étape (133,6 km), les 115 premiers kilomètres offriront un parcours certes vallonné mais sans difficulté majeure. Tout le contraire du final avec le Puerto de Locubin (8,8 km, à 5%) en entrée et surtout le plat de résistance : Valdepeñas de Jaén. Une montée d'à peine un kilomètre, mais avec des rampes à plus de 20%. Pour son premier jour avec le maillot rouge, Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) aura fort à faire. Suivez la course en direct commenté.