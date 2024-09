Pauline Ferrand-Prévôt conclut sa brillante carrière en VTT sans nouveau titre mondial

La championne olympique du format cross-country a vécu une ultime course très difficile en VTT, dimanche, avant de basculer pleinement vers la course sur route en 2025.

Pauline Ferrand-Prévôt a écrit le dernier chapitre de sa carrière XXL sur VTT. Dimanche 1er septembre, la Française a disputé sa dernière compétition dans les sous-bois lors des Mondiaux de VTT, sur le format cross-country, le même que celui sur lequel elle avait décroché l'or olympique le 28 juillet dernier. La journée n'a pas viré cette fois à la démonstration (14e place). "PFP" a tout de même eu le droit aux chaleureux applaudissements du public de Pal Arinsal, en Andorre, en guise d'apothéose d'une des plus belles carrières de l'histoire du sport français.

🇫🇷 La 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞 émotion de Pauline Ferrand-Prévot à l'arrivée de la dernière course de sa carrière en VTT 🤩#PalArinsalAndorra2024 pic.twitter.com/0WwGFFPIau — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 1, 2024

La Rémoise de 32 ans en restera donc à cinq titres mondiaux sur le cross-country qu'elle affectionne tant et dont elle détient le record historique de maillots arc-en-ciel. Cinq sacres parmi les onze qu'elle a glanés au fil de ses 10 ans de carrière en VTT chez les professionnels, avec ses deux titres en cross-country marathon, cross-country short-track et relais mixte.

Médaillée d'argent du format court short-track vendredi 30 août, Pauline Ferrand-Prévôt en restera ainsi à 16 médailles en dix éditions. Elle laisse surtout comme ultime triomphe son sacre olympique devant le public français, la seule ligne qui manquait à son palmarès énorme.

Objectif Tour

Ce dimanche pour son dernier départ, Pauline Ferrand-Prévôt n'a pas été en mesure de peser sur la course. "PFP" a payé cher un gros effort au début de la deuxième des cinq boucles au programme pour revenir sur la tête de course. Très marquée, presque à l'arrêt sur certains passages, elle a ensuite glissé au classement de tour en tour, et s'est muée en fin de course en lieutenant de la jeune Tricolore Olivia Onesti, médaillée d'argent de la course espoirs (moins de 23 ans). Victime d'une violente chute lors des JO de Paris, Loana Lecomte a pris la 5e place.

La course a été remportée par la Néerlandaise Puck Pieterse, qui poursuit son bel été après avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France. Elle devrait y retrouver à partir de la saison prochaine Pauline Ferrand-Prévôt, qui a fait de la Grande Boucle et de son retour sur la route, le prochain grand objectif de sa carrière. La porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris s'est engagée avec la formation Visma-Lease a Bike à partir de 2025. "Le cyclisme féminin a beaucoup évolué depuis que j'ai arrêté ce sport, avait expliqué la championne du monde sur route en 2014 dans un communiqué. J'ai hâte de retrouver le peloton."