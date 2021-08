Loisirs : le succès du VTT électrique pour découvrir la montagne

Pédaler sur un chemin à 1 400 mètres d’altitude sans forcer, c’est désormais possible. En Haute-Savoie, à la montagne, les VTT à assistance électrique sont partout, si bien que le tout-terrain classique a presque disparu. Avec une prise en main rapide du VTT électrique, le relief devient étonnamment plat. Même les cailloux ne sont plus des obstacles. Il est donc possible de rouler à plus de 10 km/h de moyenne, sans avoir besoin d’une grande condition physique.



Le VTT électrique n’a rien à voir avec une mobylette. Si on ne pédale pas, rien ne se passe. Pédaler au cœur des alpages, en forêt, le VTT électrique permet de multiplier les points de vue, les cartes postales et les souvenirs. En descente, le pilotage et la vitesse restent toujours aussi grisants. Pour débuter, les professionnels recommandent une sortie encadrée.