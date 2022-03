Il était attendu au tournant et il a répondu présent. Mis en difficulté tout au long de la journée par de nombreuses attaques, samedi 12 mars, Primoz Roglic a su serrer la vis sur les pentes escarpées du col du Turini pour signer, lors de la septième étape de Paris-Nice, un succès de prestige.

Surtout, il prend une option plus que sérieuse pour la victoire finale. Le leader de la Jumbo-Visma possède désormais 47 secondes d'avance sur Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco) et une minute sur Daniel Martinez (Ineos Grenadiers), ses plus proches poursuivants.

Les Français, eux, n'ont pas pu lutter sur cette étape reine. Le premier Tricolore, Guillaume Martin, termine à la neuvième place, à 44 secondes de Roglic.