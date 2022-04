Une doyenne pour s'offrir la Doyenne ! A 39 ans, Annemiek van Vleuten n'était pas tout à fait la plus agée du peloton à s'élancer sur Liège-Bastogne-Liège (3e derrière Rachel Neylan, 40 ans, et Sandra Levenez, 42 ans), dimanche 24 avril. Mais la Néerlandaise a fait parler son expérience pour remporter un deuxième succès sur la plus vieille des classiques, trois ans après sa victoire en 2019. L'Australienne Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) et la Néerlandaise Demi Vollering (Team SD Worx) complètent le podium.

WE JUST WON LIÈGE @AvVleuten claims her second @LiegeBastogneL #LBLwomen - a spring full of strong performances for the Movistar Team finally pays off! #RodamosJuntos | @telefonica pic.twitter.com/prlQewJ7FP — Movistar Team (@Movistar_Team) April 24, 2022

Pour une gagnante comme Annemiek van Vleuten, les dernières semaines ont dû être frustrantes : trois deuxièmes places sur les Strade Bianche, le Tour des Flandres et tout récemment la Flèche Wallonne, une quatrième place sur l'Amstel Gold Race. Ultra-offensive, la coureuse de Movistar s'était jusque-là montrée malheureuse au sprint.

Un final en solitaire

Pour éviter un nouveau souci à l'arrivée, elle a tout simplement décidé de rejoindre la ligne seule. D'abord avec une première banderille à 30 kilomètres de l'arrivée, avant d'être reprise par les autres favorites. Pas de quoi la décourager, avec une nouvelle attaque à 14 kilomètres. Cette fois, ses rivales n'ont pas eu le coup de pédale pour la retenir. En solitaire dans la côte de la Roche-aux-Faucons, Annemiek van Vleuten a tenu le rythme pour lever les bras et savourer sa deuxième victoire sur la Doyenne.