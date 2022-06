Cyclisme : revivez le triomphe de Florian Senechal, nouveau champion de France de course en ligne

Le Nordiste de 28 ans a été sacré champion de France de la course en ligne dimanche à Cholet.

Un Quick-Step peut en cacher un autre. Un an après le sacre de Rémi Cavagna, c'est son coéquipier au sein de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl, Florian Senechal, qui lui succède au palmarès des champions de France. Le Nordiste de 28 ans s'est imposé au sprint, dimanche 26 juin à Cholet, devant ses quatre compagnons d'échappée, tous partis à une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

Merci Cofidis

Avec trois coureurs au départ, loin des armadas B&B, Groupama-FDJ ou Arkea-Samsic, la Quick-Step Alpha Vinyl a une nouvelle fois su mener sa barque dans cette course sur circuit (12 tours de 20 km, pour un total de 240 km). Là où l'on aurait pu s'attendre à un sprint massif, on a eu le droit à un après-midi animé par des attaques de toutes parts, qui avaient un but : déstabiliser la Groupama-FDJ du grand favori Arnaud Démare.

À ce petit jeu, et après une flopée d'attaques tempérées par le peloton, Florian Senechal a profité du bon travail des Cofidis pour prendre la fuite avec Benjamin Thomas, avant de voir trois hommes les rejoindre à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée. Pas de quoi faire trembler Senechal, souverain au sprint, et nouveau prince du cyclisme français.