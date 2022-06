On prend les mêmes, et on recommence. Deux ans après son premier sacre national, Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) a retrouvé le goût de la victoire et le maillot tricolore de championne de France qui va avec. Et comme il y a deux ans, elle devance la malheureuse Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo).

Parties à deux dans les dix derniers kilomètres des 120 au menu, les deux femmes se sont livré un duel roue dans roue jusque la ligne. À l'expérience, Audrey Cordon-Ragot a arraché la victoire d'un boyau. Grande animatrice de la journée, Noémie Abgrall (Stade rochelais) complète le podium.

"Je ne réalise pas du tout ce qui m'arrive. Je n'en reviens pas. C'est un truc de fou. J'ai fait la course parfaite, j'ai les jambes. Tout était réuni pour que je gagne aujourd'hui, ce n'était pas facile mais je l'ai fait", savourait la nouvelle championne de France à l'arrivée, au micro de France Televisions. "C'était mon rêve absolu de prendre le départ du premier Tour de France féminin avec le maillot tricolore. Ça va me donner des ailes."