Il conclut 2022 par une victoire. Comme en 2021, le Français Arnaud Démare, coureur de la Groupama-FDJ, a remporté au sprint Paris-Tours, dimanche 9 octobre, devant Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) au terme de 213,5 km de course reliant Chartes à Tours.

Pendant longtemps, l'autre Classique des feuilles mortes, marquée par de nombreuses chutes, a été menée par une échappée de cinq coureurs, dans laquelle figurait quatre Tricolores (Alexis Gougeard, Romain Cardis, Clément Carisey et Maël Guégan). C'est finalement Jonas Abrahamsen, qui est parti seul à 13 km de l'arrivée avant d'être repris, six kilomètres plus loin, par un groupe de trois contre-attaquants, composé de Kim Heiduk, Olivier Le Gac et Alex Kirsch. Les quatre hommes ont toutefois cédé juste avant la flamme rouge, laissant place à un sprint massif. Parfaitement emmené par Stefan Kung, Démare a résisté au retour d'Edward Theuns et Sam Bennett pour s'imposer sur la ligne.

"S’il y en avait une qu’il fallait gagner c’était celle-là"

“C’est différent cette année, on était attendu. Je suis super content. J'ai fait sept places de deuxième en deux mois, s’il y en avait une qu’il fallait gagner c’était celle-là", a réagi le Picard de 31 ans. Trois autres Français, Sandy Dujardin, Matis Louvel et Hugo Hofstetter, figurent dans le top 10 de ce Paris-Tours. C'était également la dernière course en carrière du Belge Philippe Gilbert, vainqueur de l'épreuve en 2008 et 2009, qui a terminé en 27e position.