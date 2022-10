Cyclisme : Arnaud Démare conserve son titre sur Paris-Tours

La passe de deux pour Arnaud Démare. Le coureur tricolore de la Groupama FDJ a remporté pour la deuxième fois de suite Paris-Tours dimanche 9 octobre. Au terme des 213,5 km reliant Chartres à Tours, il s'est imposé au sprint devant Edward Theuns et Sam Bennett. Démare, qui figurait parmi les favoris à sa propre succession, achève comme l'année passée sa saison par un succès, le 7e en 2022.

“C’est différent cette année, on était attendu. On a fait une course d’équipe formidable. Je suis super content. J'ai fait sept places de deuxième en deux mois, s’il y en avait une qu’il fallait gagner c’était celle-là. J’ai fait une super fin de saison”, a réagi le Picard de 31 ans, qui clôt ainsi une belle saison 2022, où il aura remporté trois victoires d'étape sur le Giro, devenant le coureur français qui a le plus souvent levé les bras sur le Tour d'Italie.

Trois autres Français, Sandy Dujardin, Matis Louvel et Hugo Hofstetter, figurent dans le top 10 de ce Paris-Tours. Le Norvégien Jonas Abrahamsen s'est distingué en réalisant un numéro pour n'être repris qu'à 7 kilomètre de l'arrivée.

C'était également la dernière course en carrière de Philippe Gilbert, qui a terminé en 27e position. Le Belge de 40 ans, deuxième de Binche-Chimay-Binche le 4 octobre, avait remporté deux fois l'épreuve, en 2008 et 2009. Indirectement, Arnaud Demare lui a rendu hommage en devenant le premier à remporter la Classique des feuilles mortes deux années de suite, depuis... Philippe Gilbert.