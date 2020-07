VIDEO. Le vélo électrique, bientôt la nouvelle voiture de fonction ?

Quelle que soit la météo, depuis dix-huit mois, Brice Galand pédale plusieurs kilomètres par jour pour aller travailler. "Il n’y a pas le stress des transports, le temps est divisé par plus que deux", explique le responsable informatique dans les Hauts-de-Seine, qui ne cache pas son plaisir d’être dehors. Grâce au vélo, il n’a pas du tout souffert des grèves des transports l’hiver dernier, ni des contrainte liées au Covid-19.

Vélo partagé

Le vélo avec lequel il roule ne lui appartient pas. C’est un vélo partagé, mis à disposition par son entreprise. Elle s’est équipée de huit vélos électriques pour les salariés, qui sont une centaine à les utiliser régulièrement. "On fait cet effort pour l’employé et en termes d’écologie, c’est super positif", précise Krishen Viraragaven, analyste financier. L’entreprise débourse 12 000 euros par an, et son logo est bien en évidence.









