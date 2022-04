DIRECT. Tour du Pays basque : un contre-la-montre pour se mettre en jambes... Suivez la première étape

Jamais deux sans trois ? Déjà double vainqueur du Tour du Pays basque (2018 et 2021), le Slovène Primoz Roglic vise un troisième sacre pour se rapprocher des quatre titres d'Alberto Contador sur cette course. Un objectif qui commence dès lundi 4 avril, par un contre-la-montre de sept kilomètres. L'an dernier, il avait remporté le premier chrono autour de Bilbao. Le tracé de cette édition, moins vallonné, ne devrait pas l'avantager.

Il aura face à lui Remco Evenepoel, redoutable sur la spécialité et son coéquipier Jonas Vingegaard, son dauphin à l'arrivée à Arrate l'an dernier. Ion Izagirre, dernier Basque vainqueur en 2019 et monté à quatre reprises sur le podium aura également à cœur de bien figurer sur ses terres. Enfin, cette course à étapes marque le retour de Julian Alaphilippe à la compétition. Le champion du monde a manqué les flandriennes à cause d'une bronchite.