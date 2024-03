L'Italienne de la Lidl-Trek s'est imposée au sprint sur le Tour des Flandres devant Niewiadoma et Van Anrooij, dimanche, et s'offre une deuxième victoire sur l'épreuve après son sacre en 2015.

Si la course masculine a sacré l'inévitable favori, Mathieu van der Poel, la course féminine a offert son lot de surprises. Dans une course rythmée, l'Italienne Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) s'est imposée au sprint devant Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing), dimanche 31 mars. Sa coéquipière Shirin van Anrooij termine à la troisième place, avec 9 secondes d'avance sur un groupe de favorites notamment composé de Marianne Vos (4e, Visma - Lease a Bike), Lotte Kopecky (5e, Team SD Worx - Protime) et Demi Vollering (8e, Team SD Worx - Protime).

Elisa Longo Borghini a repris sa coéquipière, sortie à 21 kilomètres de l'arrivée, accompagnée par Katarzyna Niewiadoma. Les trois coureuses ont collaboré après la dernière difficulté pour distancer un groupe de favorites ou Lotte Kopecky et Demi Vollering n'étaient pas dans une grande forme. La Française Léa Curinier est restée longtemps dans le groupe des favorites, avant un ennui mécanique qui l'a reléguée à la 37e place sur la ligne.