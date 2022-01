Tour de France 2023 : trois étapes escarpées après le Grand Départ de Bilbao

Le Grand Départ depuis Bilbao pour la Grande Boucle 2023 était déjà connu. Un voile sur la suite du Tour de France a été levé depuis la ville basque par les organisateurs, mercredi 26 janvier. Et l'entame de cette édition s'annonce corsée.

Un paysage de carte postale, mais pas le temps de savourer pour les coureurs : le 1er juillet 2023, le 110e Tour de France s’élancera depuis Bilbao au Pays basque espagnol. Pour la deuxième fois de son histoire, la Grande Boucle - qui fêtera alors ses 120 ans jour pour jour - débutera en Espagne, après une première fois déjà au Pays basque en 1992, du côté de Saint-Sébastien. Un événement forcément attendu dans cette terre de cyclisme qui a donné naissance à 21 vainqueurs d’étape du Tour (sur 66 Espagnols). Alors, à un an et demi de ce rendez-vous, la Grande Boucle a dévoilé les trois premières étapes qui parcoureront la terre de l’Ikurrina.

Les Pyrénées au programme pour retrouver la France ?

Comme attendu, l’étape inaugurale de ce Tour 2023 sera une boucle autour de Bilbao, dixième ville hôte espagnole du Tour. Au programme de cette première journée, une pérégrination de 185 km sur la côte et dans l’arrière pays basque, avec déjà 5 ascensions au programme (côte de Laukiz, côte de San Juan de Gaztelugatxe, côte de Morga, côte de Vivero, côte de Pike). Un départ exigeant, qui rappelle celui de 2020 donné depuis Nice.

Etape 1 @bilbao_udala - @bilbao_udala 185 km



This Biscay loop will contrast the savage hills with the shores of the Cantabrian sea



Cette boucle entièrement tracée en Biscaye sillonnera



Pour la deuxième étape, le peloton quittera la capitale économique du Pays basque pour s’élancer de celle dite politique : Vitoria-Gasteiz, qui abrite le parlement et le gouvernement local. Direction la troisième capitale basque, culturelle cette fois : Saint-Sébastien. Un nom évocateur pour le peloton puisque la ville accueille chaque année la mythique Clasica San Sebastian, dont les coureurs emprunteront une partie du tracé avec notamment le terrible mont Jaizkibel avant de plonger dans la ville et sa magnifique baie.

Etape 2 @vitoriagasteiz - Donastia San Sebastián (@Ayto_SS) 210 km



The Basque capital and the province of Araba will be offering up a start from 600m above sea level



La capitale du Pays Basque et d'Alava offrira un départ à 600m d'altitude





Enfin, pour la troisième et dernière étape de ce Grand Départ basque, le peloton reliera Amorebieta-Etxano à Irun en longeant principalement la côte. Mais la journée n’aura, une nouvelle fois, rien d’une promenade de santé pour les coureurs, avec encore 4 difficultés au programme et un nouveau passage dans Saint-Sébastien avant de rejoindre Irun, ville frontalière de la France.

Etape 3 Amorebieta-Etxano - ?



A start towards France with 80km of coastal road. A first chance for the sprinters?



Le départ vers la France par le chemin des écoliers avec 80 km de route côtière. 1ère chance pour les sprinters ?





On peut donc imaginer que le Tour retrouvera l’Hexagone dès la quatrième étape. Mais pour cela, il faudra attendre que le programme complet soit dévoilé à l’automne prochain. D’ici là, les amoureux de la Petite Reine pourront se consoler avec l’édition 2022 qui s’élance du Danemark et dont le parcours complet est lui connu.