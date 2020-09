Tour de France 2020 : le Français Nans Peters remporte en solitaire la 8e étape à Loudenvielle

Les coureurs de la Grande Boucle se sont attaqués samedi aux premiers sommets des Pyrénées, entre Cazères-sur-Garonne et Loudenvielle.

Deuxième victoire française pour l'édition 2020 de la Grande Boucle ! Après le succès de Julian Alaphilippe, le cycliste français Nans Peters, membre de l'équipe AG2R La Mondiale, a décroché la 8e étape du Tour de France, première dans les Pyrénées entre Cazères-sur-Garonne (Haute-Garonne) et Loudenvielle (Hautes-Pyrénées), samedi 5 septembre.

"C'est de la folie ! Chercher une étape sur le Tour de France, c'était un rêve, c'est fou !", a réagi le cycliste français de 26 ans, déjà vainqueur lors d'une étape de montagne du Giro l'an dernier, mais nouveau sur le Tour de France. Le cycliste britannique Adam Yates conserve le maillot jaune à l'issue de cette 8e étape.

Cette 8e étape a été marquée par la terrible défaillance, en pleine ascension, de l'un des favoris de la course, le Français Thibaut Pinot. A 40 kilomètres de l'arrivée, le leader de la Groupama-FDJ a été distancé dans le col hors catégorie du Port de Balès, l'avant-dernière ascension du jour, perdant ainsi ses chances de victoire. Son écart avec la tête de la course s'est creusé, atteignant plus d'une dizaine de minutes. Le cycliste était déjà tombé au sol lors des trois derniers kilomètres de la première étape du Tour, samedi 29 août.

Dimanche, les coureurs traverseront le Béarn, entre Pau et Laruns, lors de la 9e étape, avec principalement deux cols de première catégorie, Hourcère et Marie-Blanque, sur les 153 kilomètres du parcours.