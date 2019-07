Tour de France : Le bouquet pour Quintana, les pois pour Bardet et le jaune toujours sur les épaules d'Alaphilippe à Valloire

Les coureurs ont franchi trois cols à plus de 2 000 mètres d'altitude pour cette arrivée à Valloire (Savoie), dans les Alpes.

Nairo Quintana a magistralement remporté en solitaire, jeudi 25 juillet, la 18e étape du Tour de France à Valloire (Savoie). Le coureur colombien de la Movistar a devancé le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) de plus d'une minute et trente secondes au terme de cette première étape alpine qui passait notamment par le col d'Izoard et le Galibier.

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) a lui conservé son maillot jaune en résistant, dans le final, aux attaques des autres favoris du Tour, à l'exception d'Egan Bernal (Ineos), grand gagnant de la journée au classement général et nouveau dauphin d'Alaphilippe (à 1'30'').

Le Français Romain Bardet pourra se consoler en endossant pour la première fois de sa carrière le maillot à pois du meilleur grimpeur. Quant à Thibaut Pinot, il perd une place au classement général et se retrouve désormais cinquième.