Tour du Limousin 2021 : Simone Velasco remporte la 3e étape, Dorian Godon conserve le maillot de leader

Après les victoires de Christophe Laporte (Cofidis) et de Dorian Godon (AG2R Citroën), l'Italien Simone Velasco (Gazprom-RusVelo) a privé les coureurs français d'un trois sur trois sur le Tour du Limousin. Présent dans l'échappée du jour, le natif de Bologne a attaqué à moins de deux kilomètres de l'arrivée à Lubersac pour distancer ses compagnons et lever les bras en solitaire, jeudi 19 août. Il devance Simon Geschke (Cofidis) et Luca Wackermann (Eolo-Kolmeta).

Derrière, malgré des attaques de Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) ou Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Dorian Godon a conservé sans trembler son maillot de leader, à la veille de la 4e et dernière étape. Celle-ci emmènera les coureurs de Sauviat-sur-Vige à Limoges (169,7 km) avec un final légèrement en pente pour conclure ce Tour du Limousin.