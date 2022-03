Tirreno-Adriatico : deuxième sacre pour Tadej Pogacar, la dernière étape pour Phil Bauhaus

Tadej Pogacar continue de tout croquer. Maillot bleu de leader sur les épaules au départ de la dernière étape, le jeune Slovène a roulé sans problème jusqu'à San Benedetto del Tronto pour décrocher son deuxième Tirreno-Adriatico, après delui de 2021. La septième étape a été remportée par Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious, devant Giacomo Nizzolo (Isreal Premier-Tech) et Kaden Groves (BikeExchange). Premier français, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) termine 9e après avoir mal négocié son sprint.

L’échappée de trois coureurs formée dès le départ de l'étape a été rattrapée à huit kilomètres de la ligne par le peloton, laissant la place aux équipes pour préparer le sprint. Et à ce petit jeu, c’est Bahrain-Victorious qui a su tirer son épingle du jeu et placer l'Allemand Phil Bauhaus dans les meilleures conditions pour franchir la ligne d'arrivée en tête.

Bonne semaine pour Thibaut Pinot

Une dernière étape que Tadej Pogacar a parfaitement négociée, restant près de ses coéquipiers dans le peloton pour passer les premières dizaines de kilomètres vallonnés, puis pour rouler à toute vitesse autour de San Benedetto del Tronto. Le Slovène a été particulièrement en vue toute la semaine, récupérant le maillot bleu à l’issue de sa victoire sur la 4e étape à Bellante.

Il ne l’a plus jamais lâché, et s’est même adjugé un deuxième succès personnel en solitaire à Carpegna lors de la 6e étape. Au classement général, il devance Jonas Vingegaard (+1'52'') et Mikel Landa (+2'33'').

Côté français, la satisfaction de la semaine vient de la bonne forme de Thibaut Pinot sur les routes italiennes. Le Franc-Comtois a retrouvé des jambes et a rarement été hors du coup. Il termine l'épreuve en 8e position, à 3'37'' de Tadej Pogacar.