Cyclisme : Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d'Espagne, confirme son départ de la formation Jumbo-Visma

Le Slovène, vainqueur de quatre grands Tours avec la formation néerlandaise, a scellé lui-même son avenir, sans préciser sa future destination.

Temps de lecture : 2 min

Une page se tourne à la Jumbo-Visma : Primoz Roglic ne portera plus la tunique jaune et noir. Le coureur slovène, triple vainqueur sur la Vuelta et sacré sur le dernier Tour d'Italie, a annoncé, samedi 30 septembre, son départ de la formation néerlandaise qui l'avait vu devenir une star du peloton. Arrivé au sein de l'équipe en 2016, il était encore sous contrat jusqu'en 2025. Son départ fait de lui la cible numéro un sur le marché des transferts de la petite reine, alors que le cycliste de 33 ans n'a pas confirmé sa future destination.

After a memorable ride together, Team Jumbo-Visma grant Primoz Roglic the opportunity to pursue his ambitions elsewhere in the future. First, all focus will be on the upcoming Italian races. Gremo! 💪 pic.twitter.com/bIWc0Q5tjU — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 30, 2023

"Pour l'instant, je peux juste confirmer que, oui, je vais quitter l'équipe, a-t-il assuré au départ du Tour d'Emilie. Mais on veut donner tous les détails et la destination après les courses que je vais faire. D'abord, je suis concentré sur les courses qu'il me reste." Roglic doit prendre part au Tour de Romandie, le 6 octobre prochain, pour sa possible dernière course avec la tunique Jumbo-Visma. En sept saisons, il aura à peu près tout gagné, compilant un des plus beaux palmarès de sa génération : quatre grands Tours avec 19 victoires d'étape, la médaille d'or olympique sur le contre-la-montre en 2020, et des courses de prestige comme Liège-Bastogne-Liège en 2020 ou Paris-Nice 2022. Primoz Roglic restera aussi marqué par sa perte du Tour de France 2020 la veille de l'arrivée dans un chrono survolé par le futur vainqueur, son compatriote Tadej Pogacar, puis par ses abandons consécutifs à des chutes lors des deux éditions suivantes.

Une victime collatérale de l'avenir de la Jumbo-Visma ?

Ce départ intervient au cœur d'une période d'incertitudes au sein de la Jumbo-Visma. Si l'équipe a survolé la saison 2023, remportant les trois grands Tours du calendrier, son triplé sur la Vuelta, que Roglic a terminé troisième, a posé question sur la hiérarchie de ses leaders. Surtout, la formation néerlandaise va perdre un de ses sponsors principaux, Jumbo, qui se retire.

Un projet retentissant de fusion avec la Soudal - Quick-Step de Julian Alaphilippe et Remco Evenepoel fait grand bruit depuis quelques jours. Le patron de la Soudal - Quick-Step, Patrick Lefévère a confirmé ce samedi dans une chronique au média belge Het Nieuwsblad une lettre d'intention signée par les trois parties (Visma, Soudal et Quick Step), tout en semant le doute sur sa faisabilité dans le cas de l'arrivée évoquée d'Amazon comme nouveau partenaire de Visma. Un flou qui a pu pousser Roglic à voir d'un bon œil un nouveau départ, au lieu d'être un membre parmi la collection de cadors de cette possible armada.