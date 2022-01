Paris-Nice : avant-dernière étape dantesque avec passage par le Turini, versant inédit pour le col d'Eze et chrono dense... Le tracé 2022 dévoilé

Le tracé de la 80e édition du Paris-Nice a été dévoilé par les organisateurs, mercredi 5 janvier. La course mythique se tiendra du 6 au 13 mars avec, comme il est de coutume, huit étapes au total. Pour succéder au double tenant du titre Maximilian Schachmann, le peloton s'élancera de Mantes-la-Ville.

☀ Voici le parcours de la 80e édition de #ParisNice !



☀ The official route of the 80th edition of #ParisNice! pic.twitter.com/rFTQ3MmfEG — Paris-Nice (@ParisNice) January 5, 2022

Après avoir opéré une boucle autour de Mantes-la-Ville pour la première étape, les coureurs enchaîneront par une deuxième étape entre le village d'Auffargis, en vallée de Chevreuse, et Orléans. Le peloton verra ensuite Vierzon pour une étape accidentée le menant à Dun-le-Palestel, mardi 8 mars. Le lendemain, le contre-la-montre entre Domérat et Montluçon, par sa densité (13 kilomètres) et son arrivée en côte, sera particulièrement scruté.

Jeudi 10 mars, trois cols de catégorie 1 seront au menu dans les monts foréziens et ardéchois, pour la première étape de montagne. Un rendez-vous très accidenté suivra entre Courthézon et Aubagne, avant une avant-dernière étape de tous les dangers.

3 200 mètres de dénivelé positif pour l'avant-dernière étape

Prévue samedi 12 mars entre Nice et le col de Turini, celle-ci prévoit une arrivée au sommet d'un col de première catégorie (près de 15 kilomètres à 7,3% de moyenne). Avec 3 200 mètres de dénivelé positif, cette étape pourrait sceller le sort de la course. Et ce, même si l'étape finale propose deux ultimes difficultés, dont le col d'Eze sur un versant inédit, avant l'arrivée finale sur Nice. Une sorte de retour à la normalité, après une précédente édition achevée dans l'arrière-pays en raison de restrictions sanitaires.



Les étapes de Paris-Nice

Dimanche 6 mars, 1re étape : Mantes-la-Ville - Mantes-la-Ville, 159,8 km

Lundi 7 mars, 2e étape : Auffargis - Orléans, 159,2 km

Mardi 8 mars, 3e étape : Vierzon - Dun-le-Palestel, 190,8 km

Mercredi 9 mars, 4e étape : Domérat - Montluçon, 13,4 km (contre-la-montre)

Jeudi 10 mars, 5e étape : Saint-Just-Saint-Rambert - Saint-Sauveur-de-Montagut, 188,8 km

Vendredi 11 mars, 6e étape : Courthézon - Aubagne, 213,6 km

Samedi 12 mars, 7e étape : Nice - Col de Turini La Bollène-Vésubie, 155,4 km

Dimanche 13 mars, 8e étape : Nice - Nice, 115,6 km